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    • «Будет полноценным лимитчиком»: в «Торпедо» назвали сроки смены спортивного гражданства украинца Червякова

    «Будет полноценным лимитчиком»: в «Торпедо» назвали сроки смены спортивного гражданства украинца Червякова

    Вингер «Торпедо» Руслан Червяков перестанет считаться легионером в российских лигах со следующего сезона.

    Ранее уроженец Днепропетровска заявил, что готов отказаться от украинского спортивного гражданства, чтобы играть за сборную России.

    «Он получил паспорт РФ, ему осталось получить спортивное гражданство. Это немного другая процедура, мы уже зашли в нее, и к началу сезона Руслан у нас будет полноценным лимитчиком.

    По нормативу получение спортивного гражданства занимает три-четыре недели. Все процедуры четко прописаны по части срока», – сказал президент «Торпедо» Александр Волнушкин.

    • 19-летний Червяков в «Торпедо» с августа 2023 года.
    • Его статистика: 18 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2026-го.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1716378661
    Это частный случай , который используют в пропагандистских целей. Что хотят показать на примере 19 летнего ребёнка-дебила ? У нас часть бразилов Зенита имеют российский паспорт и что ? Они летом свалят и это паспорт в аэропорту в туалете сожгут, он им наХ не нужен. Также и этот мальчик ищет свою выгоду, только он не за океаном жить будет , а здесь среди россиян и украинцев, которые на него пальцем будут показывать.
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