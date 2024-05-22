«Будет полноценным лимитчиком»: в «Торпедо» назвали сроки смены спортивного гражданства украинца Червякова

Вингер «Торпедо» Руслан Червяков перестанет считаться легионером в российских лигах со следующего сезона.

Ранее уроженец Днепропетровска заявил, что готов отказаться от украинского спортивного гражданства, чтобы играть за сборную России.

«Он получил паспорт РФ, ему осталось получить спортивное гражданство. Это немного другая процедура, мы уже зашли в нее, и к началу сезона Руслан у нас будет полноценным лимитчиком.

По нормативу получение спортивного гражданства занимает три-четыре недели. Все процедуры четко прописаны по части срока», – сказал президент «Торпедо» Александр Волнушкин.