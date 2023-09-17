Philip Rejnhold - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Philip Rejnhold
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Philip Rejnhold
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Видовре
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|4:0
|Видовре (Видовре)
|24.11.2023
|90' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:1
|Вайле (Вайле)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Видовре (Видовре)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Видовре (Видовре)
|1:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|28.10.2023
|64' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:0
|Видовре (Видовре)
|20.10.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Вайле (Вайле)
|3:1
|Видовре (Видовре)
|01.10.2023
|1' -80'
|Видовре (Видовре)
|0:3
|Брондбю (Бреннбю)
|25.09.2023
|1' -66'
|Нордшелланд (Фарум)
|0:0
|Видовре (Видовре)
|58'
|17.09.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|03.09.2023
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Видовре (Видовре)
|64'
|27.08.2023
|72' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:5
|Оденсе (Оденсе)