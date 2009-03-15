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    Горка Брит - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Горка
    Фамилия Брит
    Команда Нумансия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 апреля 1978 (44 года)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нумансия 20 2 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2009 68' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Нумансия (Сория)
    90'
    17.05.2009 82' -90' Нумансия (Сория) 1:0 Рекреативо (Уэльва)
    02.05.2009 87' -90' Нумансия (Сория) 2:0 Малага (Малага)
    90'
    25.04.2009 57' -90' Альмерия (Альмерия) 2:1 Нумансия (Сория)
    21.04.2009 54' -90' Нумансия (Сория) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    18.04.2009 69' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Нумансия (Сория)
    12.04.2009 71' -90' Нумансия (Сория) 0:0 Эспаньол (Барселона)
    86'
    04.04.2009 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:3 Нумансия (Сория)
    22.03.2009 Был в запасе Нумансия (Сория) 2:1 Спортинг (Хихон)
    15.03.2009 68' -90' Расинг (Сантандер) 5:0 Нумансия (Сория)
    08.03.2009 75' -90' Нумансия (Сория) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    01.03.2009 1' -55' Нумансия (Сория) 0:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    45'
    22.02.2009 46' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Нумансия (Сория)
    15.02.2009 77' -90' Нумансия (Сория) 0:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    08.02.2009 1' -84' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Нумансия (Сория)
    31.01.2009 1' -54' Нумансия (Сория) 0:2 Реал (Мадрид)
    24.01.2009 77' -90' Барселона (Барселона) 4:1 Нумансия (Сория)
    17.01.2009 1' -57' Севилья (Севилья) 1:0 Нумансия (Сория)
    25'
    11.01.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    04.01.2009 46' -90' Рекреативо (Уэльва) 3:1 Нумансия (Сория)
    53' 90'
    21.12.2008 68' -90' Нумансия (Сория) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    90'
    14.12.2008 Был в запасе Малага (Малага) 2:0 Нумансия (Сория)
    07.12.2008 87' -90' Нумансия (Сория) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    09.11.2008 1' -90' Нумансия (Сория) 2:4 Бетис (Севилья)
    02.11.2008 1' -90' Спортинг (Хихон) 3:1 Нумансия (Сория)
    14.09.2008 1' -90' Реал (Мадрид) 4:3 Нумансия (Сория)
    31.08.2008 1' -90' Нумансия (Сория) 1:0 Барселона (Барселона)
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