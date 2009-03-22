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    Серхио Борис - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Серхио
    Фамилия Борис
    Команда Марино
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 мая 1980 (42 года)
    Рост 184
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нумансия 19 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 0:2 Севилья (Севилья)
    23.05.2009 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Нумансия (Сория)
    66'
    17.05.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 1:0 Рекреативо (Уэльва)
    10.05.2009 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Нумансия (Сория)
    90'
    02.05.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 2:0 Малага (Малага)
    21.04.2009 1' -69' Нумансия (Сория) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    69' 69'
    18.04.2009 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Нумансия (Сория)
    12.04.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 0:0 Эспаньол (Барселона)
    30'
    04.04.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 3:3 Нумансия (Сория)
    22.03.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 2:1 Спортинг (Хихон)
    15.03.2009 1' -90' Расинг (Сантандер) 5:0 Нумансия (Сория)
    08.03.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    01.03.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 0:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    22.02.2009 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Нумансия (Сория)
    08.02.2009 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Нумансия (Сория)
    60'
    31.01.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 0:2 Реал (Мадрид)
    24.01.2009 1' -90' Барселона (Барселона) 4:1 Нумансия (Сория)
    17.01.2009 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Нумансия (Сория)
    43'
    11.01.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    04.01.2009 Был в запасе Рекреативо (Уэльва) 3:1 Нумансия (Сория)
    21.12.2008 90' -90' Нумансия (Сория) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    09.11.2008 1' -90' Нумансия (Сория) 2:4 Бетис (Севилья)
    02.11.2008 1' -90' Спортинг (Хихон) 3:1 Нумансия (Сория)
    14.09.2008 1' -90' Реал (Мадрид) 4:3 Нумансия (Сория)
    31.08.2008 1' -90' Нумансия (Сория) 1:0 Барселона (Барселона)
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