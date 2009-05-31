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Серхио Борис
Статистика
Серхио Борис - статистика
Завершил карьеру
26 мая 1980 (46)
#20 | Защитник
184 см | 80 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нумансия
19
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Нумансия
0 : 2
31.05.2009
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 0
23.05.2009
Нумансия
1' - 90'
66'
Испания. Примера, 36 тур
Нумансия
1 : 0
17.05.2009
Рекреативо
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0 : 0
10.05.2009
Нумансия
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 34 тур
Нумансия
2 : 0
02.05.2009
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Нумансия
1 : 2
21.04.2009
Атлетик
1' - 69'
69'
69'
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3 : 0
18.04.2009
Нумансия
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Нумансия
0 : 0
12.04.2009
Эспаньол
1' - 90'
30'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3 : 3
04.04.2009
Нумансия
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Нумансия
2 : 1
22.03.2009
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
5 : 0
15.03.2009
Нумансия
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Нумансия
2 : 1
08.03.2009
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Нумансия
0 : 1
01.03.2009
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
2 : 0
22.02.2009
Нумансия
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2 : 1
08.02.2009
Нумансия
1' - 90'
60'
Испания. Примера, 21 тур
Нумансия
0 : 2
31.01.2009
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
4 : 1
24.01.2009
Нумансия
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1 : 0
17.01.2009
Нумансия
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 18 тур
Нумансия
2 : 0
11.01.2009
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Рекреативо
3 : 1
04.01.2009
Нумансия
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Нумансия
4 : 3
21.12.2008
Вальядолид
90' - 90'
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