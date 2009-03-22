Серхио Борис - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Борис
|Команда
|Марино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 1980 (42 года)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Борис
|Команда
|Марино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 1980 (42 года)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нумансия
|19
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|23.05.2009
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Нумансия (Сория)
|66'
|17.05.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|1:0
|Рекреативо (Уэльва)
|10.05.2009
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Нумансия (Сория)
|90'
|02.05.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:0
|Малага (Малага)
|21.04.2009
|1' -69'
|Нумансия (Сория)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|69' 69'
|18.04.2009
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Нумансия (Сория)
|12.04.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|30'
|04.04.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Нумансия (Сория)
|22.03.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|15.03.2009
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|5:0
|Нумансия (Сория)
|08.03.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|01.03.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|22.02.2009
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Нумансия (Сория)
|08.02.2009
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Нумансия (Сория)
|60'
|31.01.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|24.01.2009
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Нумансия (Сория)
|17.01.2009
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Нумансия (Сория)
|43'
|11.01.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|04.01.2009
|Был в запасе
|Рекреативо (Уэльва)
|3:1
|Нумансия (Сория)
|21.12.2008
|90' -90'
|Нумансия (Сория)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.11.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|02.11.2008
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|3:1
|Нумансия (Сория)
|14.09.2008
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:3
|Нумансия (Сория)
|31.08.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|1:0
|Барселона (Барселона)