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    Джонатан Гроундс - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Гроундс
    Команда Эксетер Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 12 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Болтон (Болтон)
    09.02.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Престон (Престон)
    02.02.2019 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Болтон (Болтон)
    29.01.2019 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Рединг (Рединг)
    12.01.2019 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Болтон (Болтон)
    01.01.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 6:0 Болтон (Болтон)
    90'
    29.12.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.12.2018 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
    27.11.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:0 Болтон (Болтон)
    10.11.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Суонси (Суонси)
    02.11.2018 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 2:0 Болтон (Болтон)
    06.10.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    02.10.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Болтон (Болтон)
    38'
    29.09.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    22.09.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Болтон (Болтон)
    19.09.2018 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Болтон (Болтон)
    15.09.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.09.2018 Был в запасе Престон (Престон) 2:2 Болтон (Болтон)
    25.08.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:3 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    18.08.2018 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:1 Болтон (Болтон)
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