Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джонатан Гроундс - статистика

Завершил карьеру
2 февраля 1988 (38)
#17 | Защитник
185 см | 80 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.05.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Болтон
1 : 2
09.02.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
02.02.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Болтон
1 : 1
29.01.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бристоль Сити
2 : 1
12.01.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Халл Сити
6 : 0
01.01.2019
Болтон
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 0
29.12.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
1 : 0
22.12.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
27.11.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
0 : 1
10.11.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
2 : 0
02.11.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
0 : 1
06.10.2018
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Сток Сити
2 : 0
02.10.2018
Болтон
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Болтон
1 : 0
29.09.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
22.09.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Мидлсбро
2 : 0
19.09.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
1 : 2
15.09.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
2 : 2
01.09.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Болтон
0 : 3
25.08.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рединг
0 : 1
18.08.2018
Болтон
Был в запасе
Главные новости
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
4
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
3
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
1
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+