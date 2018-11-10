Джонатан Гроундс - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Гроундс
|Команда
|Эксетер Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Гроундс
|Команда
|Эксетер Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2019
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|09.02.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Престон (Престон)
|02.02.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|29.01.2019
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|12.01.2019
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|01.01.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|6:0
|Болтон (Болтон)
|90'
|29.12.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|27.11.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|02.11.2018
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|06.10.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|02.10.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|38'
|29.09.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|22.09.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|19.09.2018
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|15.09.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.09.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|25.08.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Болтон (Болтон)