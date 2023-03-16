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Адам Богдан
Статистика
Адам Богдан - статистика
Завершил карьеру
27 сентября 1987 (38), Будапешт
#1 | Вратарь
194 см | 86 кг
Венгрия
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ференцварош
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Ференцварош
0 : 2
16.03.2023
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Байер
2 : 0
09.03.2023
Ференцварош
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Трабзонспор
1 : 0
03.11.2022
Ференцварош
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
1 : 1
27.10.2022
Монако
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Ференцварош
2 : 1
13.10.2022
Црвена Звезда
Был в запасе
87'
Лига Европы, 3 тур
Црвена Звезда
4 : 1
06.10.2022
Ференцварош
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Монако
0 : 1
15.09.2022
Ференцварош
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Ференцварош
3 : 2
08.09.2022
Трабзонспор
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Шэмрок Роверс
1 : 0
25.08.2022
Ференцварош
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Ференцварош
4 : 0
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Шэмрок Роверс
Был в запасе
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