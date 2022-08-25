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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шэмрок Роверс - Ференцварош
Шэмрок Роверс - Ференцварош: обзор матча 25 августа 2022
Шэмрок Роверс
25.08.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Ференцварош
89'
Э. Лайонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шэмрок Роверс - Ференцварош
ГОЛ! 1:0!
Э. Лайонс
Пас отдал
Д. Бирн
89'
Замена
Д. Уоттс
️️️️
С. Кавана
72'
Замена
Д. Бирн
️️️️
Р. Тауэлл
72'
71'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Р. Ммае
70'
Замена
К. Мерсье
️️️️
Т. Нгуэн
Замена
А. Грин
️️️️
А. Эмаху
64'
Замена
Э. Лайонс
️️️️
Р. Финн
64'
57'
Замена
Маркиньос
️️️️
К. Аузки
57'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
А. Эсити
54'
Желтая карточка
А. Эсити
Желтая карточка
Р. Тауэлл
44'
Желтая карточка
А. Эмаху
34'
21'
Желтая карточка
К. Аузки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
5
Ли Грейс
ЦЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
20
Джастин Феризай
ОП
2
Син Гэннон
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
13
Андерсон Эсити
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
28
Карлос Аузки
ПВ
14
Адама Траоре
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Шэмрок Роверс
30
Томс Лейтис
ВР
88
Леон Полс
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
28
Гидеон Тетте
ЛВ
7
Дилан Уоттс
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
Ференцварош
61
Саболч Мергль
ВР
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Балинт Вечеи
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
9
Франк Боли
ЦФ
2-1-5-2
1
Маннус
5
Грейс
2
Хор
20
Феризай
11
Кавана
17
Тауэлл
16
О'Нил
8
Финн
2
Гэннон
10
Эмаху
20
Фарруджа
4-2-2-2
1
Богдан
2
Уинго
5
Кнустер
15
Ковачевич
77
Чивич
13
Эсити
93
Лайдуни
28
Аузки
93
Нгуэн
8
Ммае
14
Траоре
10
Эмаху
9
Грин
9
Грин
10
Эмаху
8
Финн
2
Лайонс
2
Лайонс
8
Финн
11
Кавана
7
Уоттс
7
Уоттс
11
Кавана
17
Тауэлл
29
Бирн
29
Бирн
17
Тауэлл
28
Аузки
10
Маркиньос
10
Маркиньос
28
Аузки
13
Эсити
5
Вечеи
5
Вечеи
13
Эсити
93
Нгуэн
30
Мерсье
30
Мерсье
93
Нгуэн
8
Ммае
9
Боли
9
Боли
8
Ммае
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Ференцварош
30
Томс Лейтис
ВР
88
Леон Полс
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
28
Гидеон Тетте
ЛВ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
61
Саболч Мергль
ВР
21
Эндре Ботка
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
76
Кристиан Лизтес
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
30
Томс Лейтис
ВР
88
Леон Полс
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
28
Гидеон Тетте
ЛВ
10
Грэм Берк
ЦФ
Остались в запасе
61
Саболч Мергль
ВР
21
Эндре Ботка
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
76
Кристиан Лизтес
АП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Шэмрок Роверс - Ференцварош
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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