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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Шэмрок Роверс
Ференцварош - Шэмрок Роверс: обзор матча 18 августа 2022
Ференцварош
18.08.2022, четверг, 19:30
Лига Европы, 4 раунд
4 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Шэмрок Роверс
13'
К. Аузки
34'
А. Траоре
48'
А. Траоре
90+3'
Э. Чивич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Шэмрок Роверс
ГОЛ! 4:0!
Э. Чивич
Пас отдал
К. Мерсье
90'
+3
Замена
Э. Чивич
️️️️
Л. Пашка
84'
Замена
К. Мерсье
️️️️
А. Траоре
84'
79'
Замена
Г. Тетте
️️️️
А. Грин
72'
Желтая карточка
Н. Фарруджа
70'
Замена
Д. Феризай
️️️️
Д. Уоттс
Замена
Б. Вечеи
️️️️
М. Бешич
70'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Р. Ммае
63'
Замена
Маркиньос
️️️️
К. Аузки
63'
61'
Замена
Н. Фарруджа
️️️️
С. Гэннон
60'
Замена
Д. Бирн
️️️️
С. Кавана
60'
Замена
Р. Тауэлл
️️️️
Р. Гаффни
49'
Желтая карточка
Л. Грейс
ГОЛ! 3:0!
А. Траоре
48'
Желтая карточка
М. Кнустер
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
А. Траоре
Пас отдал
Р. Ммае
34'
Желтая карточка
К. Аузки
27'
14'
Желтая карточка
Ш. Хор
ГОЛ! 1:0!
К. Аузки
Пас отдал
М. Кнустер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
28
Карлос Аузки
ПВ
8
Райан Ммае
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
16
Гэри О'Нил
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
11
Син Кавана
ЦФ
20
Рори Гаффни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
61
Саболч Мергль
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
13
Андерсон Эсити
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
9
Франк Боли
ЦФ
Шэмрок Роверс
20
Нил Фарруджа
ЛВ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
20
Джастин Феризай
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
28
Гидеон Тетте
ЦФ
4-1-1-2-2
90
Дибус
6
Пашка
2
Уинго
5
Кнустер
21
Ботка
17
Бешич
93
Лайдуни
93
Нгуэн
28
Аузки
14
Траоре
8
Ммае
3-2-3-2
1
Маннус
2
Хор
6
Клири
5
Грейс
2
Лайонс
9
Грин
16
О'Нил
7
Уоттс
2
Гэннон
20
Гаффни
11
Кавана
28
Аузки
10
Маркиньос
10
Маркиньос
28
Аузки
6
Пашка
77
Чивич
77
Чивич
6
Пашка
17
Бешич
5
Вечеи
5
Вечеи
17
Бешич
14
Траоре
30
Мерсье
30
Мерсье
14
Траоре
8
Ммае
9
Боли
9
Боли
8
Ммае
20
Гаффни
17
Тауэлл
17
Тауэлл
20
Гаффни
7
Уоттс
20
Феризай
20
Феризай
7
Уоттс
11
Кавана
29
Бирн
29
Бирн
11
Кавана
2
Гэннон
20
Фарруджа
20
Фарруджа
2
Гэннон
9
Грин
28
Тетте
28
Тетте
9
Грин
Остались в запасе
Ференцварош
Шэмрок Роверс
1
Адам Богдан
ВР
61
Саболч Мергль
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
88
Леон Полс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
61
Саболч Мергль
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
Остались в запасе
88
Леон Полс
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Ференцварош - Шэмрок Роверс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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