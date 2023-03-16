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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Байер
Ференцварош - Байер: обзор матча 16 марта 2023
Ференцварош
16.03.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Байер
3'
М. Диаби
81'
А. Адли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Байер
Замена
К. Лизтес
️️️️
Маркиньос
90'
+1
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Р. Ммае
90'
+1
86'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Р. Андрих
82'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Ж. Фримпонг
82'
Замена
О. Коссуну
️️️️
П. Хинкапе
81'
ГОЛ! 0:2!
А. Адли
Пас отдал
М. Диаби
Замена
Б. Маннер
️️️️
А. Гояк
78'
71'
Замена
А. Адли
️️️️
Ф. Вирц
71'
Замена
А. Гложек
️️️️
С. Азмун
Замена
Маркиньос
️️️️
Г. Уинго
14'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Диаби
Пас отдал
Э. Тапсоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Амер Гояк
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ференцварош
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Богдан
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
59
Балаж Маннер
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
68
Зетены Варга
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Патрик Пенц
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
4-3-1-2
90
Дибус
77
Чивич
14
Абена
5
Кнустер
2
Уинго
13
Эсити
5
Вечеи
16
Закариассен
14
Гояк
8
Ммае
14
Траоре
3-2-2-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
5
Баккер
25
Паласиос
8
Андрих
7
Вирц
19
Диаби
20
Азмун
2
Уинго
10
Маркиньос
10
Маркиньос
2
Уинго
14
Гояк
59
Маннер
59
Маннер
14
Гояк
Маркиньос
76
Лизтес
76
Лизтес
Маркиньос
8
Ммае
8
Фредериксен
8
Фредериксен
8
Ммае
5
Хинкапе
31
Коссуну
31
Коссуну
5
Хинкапе
30
Фримпонг
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
30
Фримпонг
8
Андрих
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Андрих
7
Вирц
21
Адли
21
Адли
7
Вирц
20
Азмун
10
Гложек
10
Гложек
20
Азмун
Остались в запасе
Ференцварош
Байер
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Богдан
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
68
Зетены Варга
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
36
Никлас Ломб
ВР
1
Патрик Пенц
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Богдан
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
68
Зетены Варга
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Патрик Пенц
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Ференцварош - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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