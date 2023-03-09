Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Ференцварош
Байер - Ференцварош: обзор матча 09 марта 2023
Байер
09.03.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Ференцварош
10'
К. Демирбай
86'
Э. Тапсоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Байер - Ференцварош
90'
+3
Желтая карточка
М. Кнустер
Замена
П. Шик
️️️️
Ф. Вирц
89'
87'
Замена
Г. Уинго
️️️️
Э. Ботка
87'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
А. Траоре
ГОЛ! 2:0!
Э. Тапсоба
Пас отдал
А. Гложек
86'
Желтая карточка
О. Коссуну
83'
78'
Замена
А. Гояк
️️️️
Маркиньос
Желтая карточка
Ф. Вирц
76'
75'
Желтая карточка
Э. Ботка
Замена
А. Гложек
️️️️
М. Диаби
71'
Замена
А. Адли
️️️️
С. Азмун
60'
49'
Желтая карточка
К. Закариассен
45'
Желтая карточка
А. Траоре
Желтая карточка
К. Демирбай
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Демирбай
Пас отдал
Ф. Вирц
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Ференцварош
61
Саболч Мергль
ВР
1
Адам Богдан
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Амер Гояк
АП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Градецки
5
Хинкапе
4
Та
12
Тапсоба
31
Коссуну
30
Фримпонг
10
Амири
26
Демирбай
19
Диаби
7
Вирц
20
Азмун
4-3-1-2
90
Дибус
21
Ботка
5
Кнустер
14
Абена
77
Чивич
16
Закариассен
13
Эсити
5
Вечеи
10
Маркиньос
8
Ммае
14
Траоре
7
Вирц
14
Шик
14
Шик
7
Вирц
19
Диаби
10
Гложек
10
Гложек
19
Диаби
20
Азмун
21
Адли
21
Адли
20
Азмун
21
Ботка
2
Уинго
2
Уинго
21
Ботка
10
Маркиньос
14
Гояк
14
Гояк
10
Маркиньос
14
Траоре
8
Фредериксен
8
Фредериксен
14
Траоре
Остались в запасе
Байер
Ференцварош
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
61
Саболч Мергль
ВР
1
Адам Богдан
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
61
Саболч Мергль
ВР
1
Адам Богдан
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Байер - Ференцварош
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Байер
Ференцварош
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:20
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:29
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:29
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ференцварош» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:20
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+