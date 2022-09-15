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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Монако - Ференцварош
Монако - Ференцварош: обзор матча 15 сентября 2022
Монако
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа H, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ференцварош
80'
Б. Вечеи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Ференцварош
90'
+5
Желтая карточка
А. Траоре
90'
Замена
А. Эсити
️️️️
К. Закариассен
Замена
М. Боадю
️️️️
М. Сарр
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вечеи
Пас отдал
А. Траоре
Желтая карточка
Б. Эмболо
77'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
73'
69'
Желтая карточка
М. Бешич
69'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
М. Бешич
Замена
Б. Эмболо
️️️️
В. Бен-Йеддер
65'
64'
Замена
А. Гояк
️️️️
Т. Нгуэн
64'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Р. Ммае
Замена
М. Аклиуш
️️️️
К. Дьятта
46'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Вандерсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
33
Левенте Эри
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
10
Маркиньос
ЛВ
5
Балинт Вечеи
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
14
Амер Гояк
АП
9
Франк Боли
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Нюбель
5
Дисаси
5
Сарр
5
Бадьяшиль
12
Энрике
4
Камара
2
Вандерсон
24
Фофана
10
Головин
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
4-1-2-1-2
90
Дибус
21
Ботка
3
Ммае
5
Кнустер
2
Уинго
17
Бешич
93
Лайдуни
16
Закариассен
93
Нгуэн
8
Ммае
14
Траоре
2
Вандерсон
2
Агилар
2
Агилар
2
Вандерсон
15
Дьятта
11
Аклиуш
11
Аклиуш
15
Дьятта
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
5
Сарр
10
Боадю
10
Боадю
5
Сарр
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
17
Бешич
5
Вечеи
5
Вечеи
17
Бешич
16
Закариассен
13
Эсити
13
Эсити
16
Закариассен
93
Нгуэн
14
Гояк
14
Гояк
93
Нгуэн
8
Ммае
9
Боли
9
Боли
8
Ммае
Остались в запасе
Монако
Ференцварош
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
10
Маркиньос
ЛВ
1
Адам Богдан
ВР
33
Левенте Эри
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
Остались в запасе
10
Маркиньос
ЛВ
1
Адам Богдан
ВР
33
Левенте Эри
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Монако - Ференцварош
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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