Гийом Оаро - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Гийом
|Фамилия
|Оаро
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1984 (39 лет)
|Рост
|192
|Вес
|87
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Гийом
|Фамилия
|Оаро
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1984 (39 лет)
|Рост
|192
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сьон
|8
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.03.2022
|Был в запасе
|Сьон (Сьон)
|1:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|3:1
|Сьон (Сьон)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Сьон (Сьон)
|1:1
|Цюрих (Цюрих)
|06.02.2022
|88' -90'
|Базель (Базель)
|3:3
|Сьон (Сьон)
|26.09.2021
|1' -78'
|Грассхоппер (Цюрих)
|3:1
|Сьон (Сьон)
|23.09.2021
|1' -82'
|Сьон (Сьон)
|1:1
|Люцерн (Люцерн)
|42'
|12.09.2021
|46' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:1
|Сьон (Сьон)
|73'
|28.08.2021
|67' -89'
|Сьон (Сьон)
|3:2
|Лугано (Лугано)
|21.08.2021
|69' -89'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:1
|Сьон (Сьон)
|90'
|07.08.2021
|Был в запасе
|Сьон (Сьон)
|1:0
|Янг Бойз (Берн)
|01.08.2021
|1' -46'
|Базель (Базель)
|6:1
|Сьон (Сьон)
|25.07.2021
|1' -70'
|Сьон (Сьон)
|1:2
|Серветт (Женева)