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    Гийом Оаро - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Гийом
    Фамилия Оаро
    Команда Сьон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 марта 1984 (39 лет)
    Рост 192
    Вес 87
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сьон 8 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.03.2022 Был в запасе Сьон (Сьон) 1:0 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    26.02.2022 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 3:1 Сьон (Сьон)
    20.02.2022 Был в запасе Сьон (Сьон) 1:1 Цюрих (Цюрих)
    06.02.2022 88' -90' Базель (Базель) 3:3 Сьон (Сьон)
    26.09.2021 1' -78' Грассхоппер (Цюрих) 3:1 Сьон (Сьон)
    23.09.2021 1' -82' Сьон (Сьон) 1:1 Люцерн (Люцерн)
    42'
    12.09.2021 46' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 1:1 Сьон (Сьон)
    73'
    28.08.2021 67' -89' Сьон (Сьон) 3:2 Лугано (Лугано)
    21.08.2021 69' -89' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 1:1 Сьон (Сьон)
    90'
    07.08.2021 Был в запасе Сьон (Сьон) 1:0 Янг Бойз (Берн)
    01.08.2021 1' -46' Базель (Базель) 6:1 Сьон (Сьон)
    25.07.2021 1' -70' Сьон (Сьон) 1:2 Серветт (Женева)
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