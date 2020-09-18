Введите ваш ник на сайте
Главная
Гийом Оаро
Трансферы
Гийом Оаро - трансферы
Завершил карьеру
5 марта 1984 (41)
#99 | Нападающий
192 см | 87 кг
Франция | Реюнион
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
18.09.20 / 29.08.22
Янг Бойз
Сьон
Свободный агент
19.01.08 / 30.06.08
ПСЖ
Гавр
Аренда
18.01.08 / 09.01.13
Гавр
ПСЖ
500 тыс €
