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Гийом Оаро
Новости
Гийом Оаро - новости
Завершил карьеру
5 марта 1984 (42)
#99 | Нападающий
192 см | 87 кг
Франция | Реюнион
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Головина назвали «большим боссом» «Монако»
2025.09.22 10:59
1
Стало известно, как фанаты «ПСЖ» относятся к Сафонову
2025.09.22 09:28
1
Сане обошел Неймара, Робертсона и Оаро в голосовании за звание игрока недели в Лиге чемпионов
2018.12.14 14:59
1
Фото
УЕФА назвал претендентов на игрока недели в ЛЧ. Никого из ЦСКА в списке нет
2018.12.13 06:50
4
Симонян сравнил нападающего «Янг Бойз» Оаро с Думбия
2017.08.23 08:34
1
Гусев ждет от ЦСКА быстрого гола в ворота «Янг Бойз»
2017.08.23 07:19
5
Основной форвард «Янг Бойза» Оаро не сыграет против ЦСКА
2017.08.21 17:12
6
Лига чемпионов. «Янг Бойз» выбил киевское «Динамо» из турнира
2017.08.02 23:17
47
Жулиано догнал Адуриса в гонке бомбардиров Лиги Европы
2016.12.09 06:18
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Лига Европы. «Олимпиакос» разошелся миром с «Янг Бойз» и гарантировал себе выход в плей-офф
2016.11.25 01:20
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Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
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Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
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Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
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