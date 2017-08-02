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    Лига чемпионов. «Янг Бойз» выбил киевское «Динамо» из турнира

    В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» на своем поле одержал победу над киевским «Динамо» – 2:0. Решающий мяч швейцарцы забили на 89-й минуте встречи.

    Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев. Таким образом, «Динамо» уступило по сумме двух матчей «Янг Бойзу» и покинуло турнир.

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

    Янг Бойз (Швейцария) – Динамо (Киев, Украина) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Оаро, 13 (с пенальти); 2:0 – Лотомба, 89.

    Первый матч – 1:3

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 23:17
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 4 августа 2017, 16:39

      Браво, приехали.Ура козлёнку.

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 3 августа 2017, 09:13

      Пеналя не было в киевские ворота, второй мяч - ошибка вратаря (под стать нашему Акинфееву), но виноваты сами - нужно было забивать.

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 3 августа 2017, 08:49

      Ох, я в Киеве на рынок похожу,
      На футбол большой и толстый положу.
      Только горло драть привыкли, фраера,
      А играть то не умеют ни хера...

      0
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      Рейтинг: +46

      vovko > Алек_Ага 4 августа 2017, 01:26

      а ты умеешь?????

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага > vovko 4 августа 2017, 11:54

      Не хочу сказать, что профессионал,
      Но с рожденья мячик радостно пинал

      1
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 3 августа 2017, 06:46

      Ну хоть нашим с хохлами не играть. Мерзопакостно всё как то.

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 августа 2017, 05:49

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 3 августа 2017, 01:02

      Не жалко. Боль в другом, некогда великий клуб Валерия Васильевича трещит по швам. Какая страна, такие и песни. Ну, крепитесь хохлы. Остап Ибрагимович говорил - "Запад вам поможет".

      3
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > +50/-50 3 августа 2017, 01:17

      Да...Лобановский бы такое не пережил...позорище

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 3 августа 2017, 00:58

      Да...политика довела страну нормальную до ручки... Все просрали... По ходу и футбол разваливаться начал... И нам гадят везде и всюду... Честно говоря не жалко. Сами виноваты...

      3
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > zlobny_zenitos 3 августа 2017, 08:33

      А у нас, в России, он не разваливается (сегодня вот Краснодар из ЛЕ вылетит, а там, в следующем круге, и ЦСКА из ЛЧ, Зенит, м.б., еще побарахтается недолго)? А мы им не нагадили в одном, но видном всему миру месте?

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Тамхар 4 августа 2017, 00:09

      "Краснодар" не вылетел.
      А где мы укропам нагадили? Они сами себе наср***ли. Не путай грешное с праведным.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 3 августа 2017, 00:46

      Почему то хочется смеется

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Tajik-za Zenit 3 августа 2017, 08:36

      Таджик, нужно пиcàть "смеяться" и в окончании с "ь" на этот раз. В школу, видимо, плохо ходил. И это совсем не смешно.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit > Тамхар 3 августа 2017, 10:24

      спасибо за поправку обещаю в пред без ошибок писать

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Tajik-za Zenit 3 августа 2017, 10:27

      Ты троллишь, брателло. Теперь "впредь" :-)

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit > Тамхар 3 августа 2017, 10:29

      нет это случайность

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 3 августа 2017, 00:40

      Дежавю....в прошлом году швейцарцы выбили Шахтёр теперь Динамо...прям неудачная команда для украинцев...

      3
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      Рейтинг: +21

      mixa1972 3 августа 2017, 00:37

      Хорошая новость перед сном!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > mixa1972 3 августа 2017, 00:41

      Кому как...Ничего по-моему хорошего..

      1
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