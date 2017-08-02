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  • Лига чемпионов. «Янг Бойз» выбил киевское «Динамо» из турнира

Лига чемпионов. «Янг Бойз» выбил киевское «Динамо» из турнира

2 августа 2017, 23:17
47

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» на своем поле одержал победу над киевским «Динамо» – 2:0. Решающий мяч швейцарцы забили на 89-й минуте встречи.

Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев. Таким образом, «Динамо» уступило по сумме двух матчей «Янг Бойзу» и покинуло турнир.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

Янг Бойз (Швейцария) – Динамо (Киев, Украина) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Оаро, 13 (с пенальти); 2:0 – Лотомба, 89.

Первый матч – 1:3

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Янг Бойз Динамо К Оаро Гийом
Комментарии (47)
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deni-54321
1501705270
швейцары молодцы
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Aleksandr_1986_Spb_
1501705614
Сами виноваты. Киевляне в первом матче не реализовали просто кучу моментов и ещё гол пропустили необязательный, не вытекающий из хода игры. А вообще подослабли как-то украинские клубы, видно что и составы послабее у грандов стали и общий уровень турнира. Жаль что так всё..
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alex1951
1501706469
Лобановский в гробу бы перевернулся ,дожили.... вообщем хорошьй подарок хохлы себе к киевскому финалу преподнесли....
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ivanthebest
1501707194
Мне вот интересно, Ярмолка себе по прежнему продолжает бить в грудь говоря о том, какой он офигенный и как его хотят ТОП-клубы?) А так, судя по стате всё по делу, Янг Бойз всю игру прессовал хохлов и своего в итоге добился...
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Вадим 1972
1501707943
Вот порадовали, так порадовали ! МОЛОДЦЫ !!!
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mixa1972
1501709873
Хорошая новость перед сном!!!
Ответить
forward33
1501710050
Дежавю....в прошлом году швейцарцы выбили Шахтёр теперь Динамо...прям неудачная команда для украинцев...
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zlobny_zenitos
1501711083
Да...политика довела страну нормальную до ручки... Все просрали... По ходу и футбол разваливаться начал... И нам гадят везде и всюду... Честно говоря не жалко. Сами виноваты...
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+50/-50
1501711351
Не жалко. Боль в другом, некогда великий клуб Валерия Васильевича трещит по швам. Какая страна, такие и песни. Ну, крепитесь хохлы. Остап Ибрагимович говорил - "Запад вам поможет".
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Дядя Серёжа
1501731971
Ну хоть нашим с хохлами не играть. Мерзопакостно всё как то.
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