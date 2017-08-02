Лига чемпионов. «Янг Бойз» выбил киевское «Динамо» из турнира

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» на своем поле одержал победу над киевским «Динамо» – 2:0. Решающий мяч швейцарцы забили на 89-й минуте встречи.

Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев. Таким образом, «Динамо» уступило по сумме двух матчей «Янг Бойзу» и покинуло турнир.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

Янг Бойз (Швейцария) – Динамо (Киев, Украина) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Оаро, 13 (с пенальти); 2:0 – Лотомба, 89.

Первый матч – 1:3