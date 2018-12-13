УЕФА назвал претендентов на игрока недели в ЛЧ. Никого из ЦСКА в списке нет

Вы бы лучших еще в Локомотиве поискали...
УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам матчей 6-го тура группового этапа.
В число претендентов вошли: Неймар («ПСЖ»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Гийом Оаро («Янг Бойз») и Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).
Победитель будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.
Ни один из представителей ЦСКА не был включен в список претендентов. Армейцы в среду обыграли в Мадриде «Реал» со счетом 3:0.
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 12 декабря 2018 г.