УЕФА назвал претендентов на игрока недели в ЛЧ. Никого из ЦСКА в списке нет

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам матчей 6-го тура группового этапа.

В число претендентов вошли: Неймар («ПСЖ»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Гийом Оаро («Янг Бойз») и Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

Ни один из представителей ЦСКА не был включен в список претендентов. Армейцы в среду обыграли в Мадриде «Реал» со счетом 3:0.