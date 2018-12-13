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    • УЕФА назвал претендентов на игрока недели в ЛЧ. Никого из ЦСКА в списке нет

    УЕФА назвал претендентов на игрока недели в ЛЧ. Никого из ЦСКА в списке нет

    УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам матчей 6-го тура группового этапа.

    В число претендентов вошли: Неймар («ПСЖ»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Гийом Оаро («Янг Бойз») и Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).

    Победитель будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

    Ни один из представителей ЦСКА не был включен в список претендентов. Армейцы в среду обыграли в Мадриде «Реал» со счетом 3:0.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    13.12.2018 06:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 декабря 2018, 11:57

      Вы бы лучших еще в Локомотиве поискали...

      1
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 13 декабря 2018, 09:11

      Что такое "звание лучшего игрока недели в ЛЧ" по сравнению с победой над Реалом на Сантьяго Бернабеу? Про этот "титул" забудут на следующий день, а про этот матч будут помнить и спустя годы. Аплодирую армейцам.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 декабря 2018, 08:24

      Коррумпированная контора УЕФА, да и не любят русских нигде, за медвежью политику.

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 13 декабря 2018, 08:03

      А если бы это был Кто-то из Реала или тот же Роналду который забил с пенальти Какому то Аеку или Виктории ,то он был бы лучшим игроков Недели а тут что ? Да ничего команда просто показала уровень ,показала просто шикарный футбол и обыграла Действующего Чемпиона ЛЧ ,и не просто обыграла а разгромила! ЦСКА ВЫ КРУТО СЫГРАЛИ , СПАСИБО ЗА ЭМОЦИИ

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