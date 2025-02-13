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Мартин Уогхорн - трансферы

Завершил карьеру
23 января 1990 (36), Саус Шилдс
#29 | Нападающий
177 см | 83 кг
Англия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.02.25 / -
Без клуба
Завершил
Завершил
01.01.25 / 13.02.25
Нортгемптон Таун
Без клуба
Свободный агент
01.11.24 / 01.01.25
Без клуба
Нортгемптон Таун
Свободный агент
01.07.24 / 01.11.24
Дерби Каунти
Без клуба
Свободный агент
07.08.23 / 01.07.24
Ковентри
Дерби Каунти
Свободный агент
13.01.23 / 31.05.23
Ковентри
Хаддерсфилд Таун
Аренда
02.07.21 / 07.08.23
Дерби Каунти
Ковентри
Свободный агент
08.08.18 / 02.07.21
Ипсвич Таун
Дерби Каунти
5,60 млн €
07.08.17 / 08.08.18
Рейнджерс
Ипсвич Таун
1,10 млн €
20.07.15 / 07.08.17
Уиган Атлетик
Рейнджерс
?
04.04.14 / 20.07.15
Лестер
Уиган Атлетик
?
31.01.14 / 03.04.14
Лестер
Уиган Атлетик
Аренда
12.09.13 / 12.12.13
Лестер
Миллуолл
Аренда
31.08.11 / 02.10.11
Лестер
Халл Сити
Аренда
31.08.10 / 04.04.14
Сандерленд
Лестер
3,60 млн €
07.08.09 / 31.05.10
Сандерленд
Лестер
Аренда
21.11.08 / 21.01.09
Сандерленд
Чарльтон
Аренда
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