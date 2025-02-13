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13.02.25 / -
Без клуба
Завершил
01.01.25 / 13.02.25
Свободный агент
01.11.24 / 01.01.25
Без клуба
Свободный агент
01.07.24 / 01.11.24
Свободный агент
07.08.23 / 01.07.24
Свободный агент
13.01.23 / 31.05.23
Аренда
02.07.21 / 07.08.23
Свободный агент
08.08.18 / 02.07.21
5,60 млн €
07.08.17 / 08.08.18
1,10 млн €
20.07.15 / 07.08.17
?
04.04.14 / 20.07.15
?
31.01.14 / 03.04.14
Аренда
31.08.10 / 04.04.14
3,60 млн €
07.08.09 / 31.05.10
Аренда
21.11.08 / 21.01.09
Аренда