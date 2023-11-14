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Мартин Уогхорн
Статистика
Мартин Уогхорн - статистика
Завершил карьеру
23 января 1990 (36), Саус Шилдс
#29 | Нападающий
177 см | 83 кг
Англия
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Англия. Премьер-лига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерби Каунти
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/128 финала
Дерби Каунти
1 : 3
14.11.2023
Крю Александра
66' - 90'
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