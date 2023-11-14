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Расписание матчей
Англия. Кубок
Дерби Каунти - Крю Александра
Дерби Каунти - Крю Александра: обзор матча 14 ноября 2023
Дерби Каунти
14.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/128 финала
1 : 3
Завершен
Крю Александра
3'
Т. Баркуйзен
7'
А. Роу
21'
А. Роу
65'
М. Деметриу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Крю Александра
90'
+1
Желтая карточка
К. Томас
Замена
С. Брэдли
️️️️
К. Форсит
83'
Замена
А. Фапету
️️️️
К. Хурихейн
83'
79'
Желтая карточка
Ш. Трейси
Замена
М. Уогхорн
️️️️
К. Смит
66'
65'
ГОЛ! 1:3!
М. Деметриу
Пас отдал
Д. Уайт
Замена
Д. Уорд
️️️️
Л. Сибли
59'
53'
Замена
К. Томас
️️️️
Ч. Финни
52'
Замена
Ш. Трейси
️️️️
Ч. Колкетт
Желтая карточка
Л. Сибли
37'
Желтая карточка
К. Уилсон
28'
21'
ГОЛ! 1:2!
А. Роу
7'
ГОЛ! 1:1!
А. Роу
ГОЛ! 1:0!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Л. Сибли
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
14
Конор Хурихейн
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
3
Рио Адебизи
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
14
Чарли Финни
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
5
Мики Деметриу
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
20
Даниэль Кокс
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
42
Адебайо Фапету
ЦП
20
Даррен Робинсон
ЦП
43
Тони Уэстон
ЦП
39
Даджон Браун
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
20
Калум Агиус
ЦФ
8
Конор Томас
ЦФ
34
Льюис Нолан
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Уайлдсмит
12
Уилсон
44
Кашин
3
Форсит
35
Нельсон
18
Берд
14
Хурихейн
29
Баркуйзен
8
Смит
32
Сибли
17
Коллинс
4-3-1-2
1
Дэвис
2
Куни
3
Адебизи
2
Биллингтон
6
Оффорд
44
Колкетт
14
Финни
11
Роу
10
Уайт
19
Бейкер-Ричардсон
5
Деметриу
3
Форсит
15
Брэдли
15
Брэдли
3
Форсит
14
Хурихейн
42
Фапету
42
Фапету
14
Хурихейн
32
Сибли
23
Уорд
23
Уорд
32
Сибли
8
Смит
29
Уогхорн
29
Уогхорн
8
Смит
44
Колкетт
10
Трейси
10
Трейси
44
Колкетт
14
Финни
8
Томас
8
Томас
14
Финни
Остались в запасе
Дерби Каунти
Крю Александра
31
Джош Викерс
ВР
20
Даниэль Кокс
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
43
Тони Уэстон
ЦП
39
Даджон Браун
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
1
Том Бут
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЦФ
34
Льюис Нолан
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
20
Даниэль Кокс
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
43
Тони Уэстон
ЦП
39
Даджон Браун
ЦП
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЦФ
34
Льюис Нолан
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Дерби Каунти - Крю Александра
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
Посещаемость:
6439
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Крю Александра
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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