|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|9
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.06.2011
|90' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|24.06.2011
|90' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|14.06.2011
|80' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|07.06.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|04.06.2011
|90' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|24.05.2011
|53' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|07.05.2011
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Химки (Химки)
|04.05.2011
|1' -75'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|28.04.2011
|83' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|25.04.2011
|78' -90'
|4:1
|Луч (Владивосток)
|86'
|15.04.2011
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.04.2011
|71' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|90'
|04.04.2011
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Луч (Владивосток)