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Артем Михеев
Статистика
Артем Михеев - статистика
Завершил карьеру
28 октября 1987 (38)
#2 | Полузащитник
173 см | 62 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
9
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 18 тур
Урал
1 : 1
27.06.2011
Луч
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
0 : 0
24.06.2011
Луч
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 1
14.06.2011
Волгарь
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
0 : 0
07.06.2011
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Динамо Бр
1 : 1
04.06.2011
Луч
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Луч
0 : 2
24.05.2011
Торпедо
53' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Луч
0 : 0
07.05.2011
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
0 : 0
04.05.2011
Факел
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Торпедо Вл
1 : 1
28.04.2011
Луч
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1 : 0
15.04.2011
Черноморец
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
1 : 1
07.04.2011
Луч
71' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
КАМАЗ
2 : 0
04.04.2011
Луч
Был в запасе
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