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    Абдулае Мейте - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Абдулае
    Фамилия Мейте
    Команда ОФИ
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 октября 1980 (42 года)
    Рост 185
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 10 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2011 1' -46' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.05.2011 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Эвертон (Ливерпуль)
    08.05.2011 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    30.04.2011 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    4'
    23.04.2011 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    16.04.2011 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:3 Челси (Лондон)
    33'
    09.04.2011 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.04.2011 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    19.03.2011 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Арсенал (Лондон)
    18'
    05.03.2011 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    28.02.2011 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    04.01.2011 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 3:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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