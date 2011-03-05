Абдулае Мейте - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Абдулае
|Фамилия
|Мейте
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1980 (42 года)
|Рост
|185
|Вес
|82
|Имя
|Абдулае
|Фамилия
|Мейте
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1980 (42 года)
|Рост
|185
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2011
|1' -46'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.05.2011
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|08.05.2011
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|30.04.2011
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|4'
|23.04.2011
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|16.04.2011
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:3
|Челси (Лондон)
|33'
|09.04.2011
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.04.2011
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|19.03.2011
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Арсенал (Лондон)
|18'
|05.03.2011
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|28.02.2011
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|04.01.2011
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|3:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)