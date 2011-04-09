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Сандерленд - Вест Бромвич
Сандерленд - Вест Бромвич: обзор матча 09 апреля 2011
Сандерленд
09.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
2 : 3
Завершен
Вест Бромвич
10'
Н. Шори (АГ)
31'
Ф. Бардсли
29'
П. Одемвингие
54'
Ю. Мулумбу
72'
П. Шарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Бромвич
+4
Желтая карточка
Г. Тамаш
+2
Замена
Г. Тамаш
️️️️
П. Одемвингие
Замена
М. Фортуне
️️️️
С. Кокс
Замена
Д. Моррисон
️️️️
К. Брант
Замена
С. Сессеньон
️️️️
А. Фердинанд
ГОЛ! 2:3!
П. Шарнер
Пас отдал
П. Одемвингие
Желтая карточка
А. Фердинанд
ГОЛ! 2:2!
Ю. Мулумбу
Пас отдал
П. Одемвингие
Замена
Б. Зенден
️️️️
К. Ричардсон
Желтая карточка
Л. Каттермол
+5
ГОЛ! 2:1!
Ф. Бардсли
ГОЛ! 1:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
Й. Ольссон
Желтая карточка
К. Ричардсон
Замена
А. Фердинанд
️️️️
Д. Менса
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Шори
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
3-2-2-2
22
Миньоле
26
Менса
6
Тернер
5
Онуоха
15
Ричардсон
27
Эль-Мохамади
6
Каттермол
10
Мальбранк
18
Уэлбек
3
Гьян
3-2-3-2
33
Карсон
20
Шарнер
4
Мейте
13
Ольссон
18
Рид
3
Шори
11
Брант
21
Мулумбу
7
Томас
10
Кокс
27
Одемвингие
26
Менса
35
Фердинанд
35
Фердинанд
26
Менса
Фердинанд
29
Сессеньон
29
Сессеньон
Фердинанд
15
Ричардсон
7
Зенден
7
Зенден
15
Ричардсон
27
Одемвингие
30
Тамаш
30
Тамаш
27
Одемвингие
11
Брант
7
Моррисон
7
Моррисон
11
Брант
10
Кокс
32
Фортуне
32
Фортуне
10
Кокс
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Бромвич
1
Крейг Гордон
ВР
14
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
14
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Сандерленд - Вест Бромвич
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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