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Вест Бромвич - Эвертон
Вест Бромвич - Эвертон: обзор матча 14 мая 2011
Вест Бромвич
14.05.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
10'
Ю. Мулумбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Эвертон
Желтая карточка
Г. Тамаш
Замена
М. Фортуне
️️️️
К. Брант
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
В. Аничебе
Замена
С. Тчои
️️️️
Д. Томас
Красная карточка
Д. Билялетдинов
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Ф. Невилл
Замена
Д. Моррисон
️️️️
С. Кокс
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Желтая карточка
Д. Томас
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Ф. Невилл
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мулумбу
Пас отдал
П. Одемвингие
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
21
Леон Осман
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
3-2-3-2
33
Карсон
30
Тамаш
13
Ольссон
20
Шарнер
3
Шори
18
Рид
7
Томас
11
Брант
21
Мулумбу
10
Кокс
27
Одемвингие
3-3-1-1
1
Ховард
5
Хейтинга
25
Дистен
19
Ягиелка
2
Хибберт
8
Артета
3
Бэйнс
21
Осман
28
Аничебе
10
Кокс
7
Моррисон
7
Моррисон
10
Кокс
11
Брант
32
Фортуне
32
Фортуне
11
Брант
7
Томас
22
Тчои
22
Тчои
7
Томас
18
Невилл
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
18
Невилл
28
Аничебе
6
Родуэлл
6
Родуэлл
28
Аничебе
23
Коулмен
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
23
Коулмен
Остались в запасе
Вест Бромвич
Эвертон
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
82
Ян Муха
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Бромвич - Эвертон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Хоуторнс
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