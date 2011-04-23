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Тоттенхэм - Вест Бромвич
Тоттенхэм - Вест Бромвич: обзор матча 23 апреля 2011
Тоттенхэм
23.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
27'
Р. Павлюченко
67'
Д. Дефо
5'
П. Одемвингие
81'
С. Кокс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Бромвич
Желтая карточка
М. Доусон
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Павлюченко
ГОЛ! 2:2!
С. Кокс
Замена
С. Кокс
️️️️
П. Шарнер
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Д. Томас
ГОЛ! 2:1!
Д. Дефо
Замена
А. Леннон
️️️️
Т. Хаддлстоун
+4
Желтая карточка
П. Шарнер
+2
Замена
Г. Хара
️️️️
С. Рид
ГОЛ! 1:1!
Р. Павлюченко
Замена
Сандро
️️️️
Б. Ассу-Экотто
ГОЛ! 0:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
(К)
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
20
Пауль Шарнер
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ПП
10
Карлос Вела
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
20
Доусон
4
Кабуль
18
Бэйл
10
Модрич
23
Хаддлстоун
8
ван дер Ваарт
10
Павлюченко
9
Дефо
4-4-2
33
Карсон
18
Рид
13
Ольссон
4
Мейте
3
Шори
11
Брант
20
Шарнер
21
Мулумбу
7
Томас
27
Одемвингие
10
Вела
32
Ассу-Экотто
30
Сандро
30
Сандро
32
Ассу-Экотто
23
Хаддлстоун
12
Леннон
12
Леннон
23
Хаддлстоун
10
Павлюченко
15
Крауч
15
Крауч
10
Павлюченко
18
Рид
18
Хара
18
Хара
18
Рид
7
Томас
7
Моррисон
7
Моррисон
7
Томас
20
Шарнер
10
Кокс
10
Кокс
20
Шарнер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Бромвич
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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