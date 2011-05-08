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Вулверхэмптон - Вест Бромвич
Вулверхэмптон - Вест Бромвич: обзор матча 08 мая 2011
Вулверхэмптон
08.05.2011, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
3 : 1
Завершен
Вест Бромвич
15'
С. Флетчер
28'
А. Гедиура
47'
С. Флетчер
55'
П. Одемвингие (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Вест Бромвич
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
С. Флетчер
Замена
К. Вела
️️️️
Д. Томас
Желтая карточка
К. Хенри
Замена
Р. Стирмен
️️️️
Д. О'Хара
Желтая карточка
Д. Крэддок
Замена
И. Миллер
️️️️
С. Кокс
Замена
М. Джарвис
️️️️
А. Гедиура
Замена
М. Фортуне
️️️️
Г. Хара
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Одемвингие
Желтая карточка
А. Гедиура
ГОЛ! 3:0!
С. Флетчер
Пас отдал
К. Фоли
ГОЛ! 2:0!
А. Гедиура
Пас отдал
С. Флетчер
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
А. Гедиура
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Джеймс Херст
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
4-5-1
13
Хеннесси
6
Элокоби
6
Крэддок
28
Мансьенн
44
Фоли
12
Хант
20
Хенри
3
Уорд
6
Гедиура
23
О'Хара
26
Флетчер
4-3-3
33
Карсон
18
Хара
4
Мейте
13
Ольссон
3
Шори
21
Мулумбу
7
Моррисон
7
Томас
22
Тчои
10
Кокс
27
Одемвингие
23
О'Хара
19
Стирмен
19
Стирмен
23
О'Хара
6
Гедиура
16
Джарвис
16
Джарвис
6
Гедиура
26
Флетчер
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
26
Флетчер
10
Кокс
11
Миллер
11
Миллер
10
Кокс
7
Томас
10
Вела
10
Вела
7
Томас
18
Хара
32
Фортуне
32
Фортуне
18
Хара
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Бромвич
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
2
Джеймс Херст
ЦЗ
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
2
Джеймс Херст
ЦЗ
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Бромвич
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Мулинекс
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