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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Челси
Вест Бромвич - Челси: обзор матча 16 апреля 2011
Вест Бромвич
16.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Челси
17'
П. Одемвингие
22'
Д. Дрогба
26'
С. Калу
45'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Челси
Замена
С. Тчои
️️️️
Д. Томас
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Дрогба
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
К. Вела
️️️️
Д. Моррисон
Замена
️️️️
П. Шарнер
Замена
Ж. Босингва
️️️️
Б. Иванович
ГОЛ! 1:3!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Ф. Малуда
Травма
Д. Моррисон
Желтая карточка
А. Мейте
ГОЛ! 1:2!
С. Калу
ГОЛ! 1:1!
Д. Дрогба
ГОЛ! 1:0!
П. Одемвингие
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
20
Пауль Шарнер
ЦП
7
Джером Томас
(К)
ЦП
11
Крис Брант
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
2
Майкл Эссьен
ПП
13
Флоран Малуда
ЛФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
39
Николя Анелька
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-5-1
33
Карсон
3
Шори
13
Ольссон
4
Мейте
18
Рид
7
Моррисон
21
Мулумбу
20
Шарнер
7
Томас
11
Брант
27
Одемвингие
4-3-3
1
Чех
20
Иванович
4
Луис
26
Терри
3
Коул
2
Эссьен
8
Лэмпард
12
Оби Микел
8
Калу
11
Дрогба
13
Малуда
7
Томас
22
Тчои
22
Тчои
7
Томас
7
Моррисон
10
Вела
10
Вела
7
Моррисон
20
Иванович
3
Босингва
3
Босингва
20
Иванович
8
Лэмпард
51
Бенаюн
51
Бенаюн
8
Лэмпард
11
Дрогба
9
Торрес
9
Торрес
11
Дрогба
Остались в запасе
Вест Бромвич
Челси
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вест Бромвич - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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