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Бразилия. Серия А
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Сан-Паулу
Алан Франко
Трансферы
€ 4 млн
Алан Франко - трансферы
Сан-Паулу
11 октября 1996 (29), Авельянеда
#21 | Защитник
183 см
Аргентина
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Тип трансфера
05.01.23 / 31.12.28
Атланта Юнайтед
Сан-Паулу
285 тыс €
08.04.21 / 05.01.23
Индепендьенте
Атланта Юнайтед
2,55 млн €
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