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€ 4 млн

Алан Франко - трансферы

Сан-Паулу
11 октября 1996 (29), Авельянеда
#21 | Защитник
183 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
05.01.23 / 31.12.28
Атланта Юнайтед
Сан-Паулу
285 тыс €
08.04.21 / 05.01.23
Индепендьенте
Атланта Юнайтед
2,55 млн €
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