Алан Франко - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Франко
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авельянеда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Франко
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авельянеда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|Был в запасе
|Коринтианс
|2:2
|Сан-Паулу
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|1' - 90'
|Интернасьонал
|0:0
|Сан-Паулу
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|03.06.2024
|1' - 90'
|Сан-Паулу
|2:0
|Крузейро
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|5' 45'
|30.05.2024
|1' - 90'
|Сан-Паулу
|2:0
|Тальерес де Кордоба
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Паулу
|6
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2024
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|14.06.2024
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|03.06.2024
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|5' 45'
|14.05.2024
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|05.05.2024
|1' -67'
|Витория (Сальвадор)
|1:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|37'
|30.04.2024
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.04.2024
|1' -72'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|18.04.2024
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)