Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Casper Andersen - статистика

Одд
Завершил карьеру
#16 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Одд
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
63' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Кристиансунд
0 : 0
22.09.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
2 : 0
31.08.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Одд
1 : 3
25.08.2024
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
1 : 0
18.08.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Одд
1 : 1
28.06.2024
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Стремсгодсет
1 : 1
02.06.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Одд
2 : 1
26.05.2024
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
20.05.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Одд
0 : 4
16.05.2024
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Тромсе
4 : 0
12.05.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Одд
0 : 2
05.05.2024
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Одд
3 : 3
28.04.2024
Викинг
16' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Бранн
2 : 0
21.04.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Мольде
1 : 2
17.04.2024
Одд
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Одд
1 : 1
14.04.2024
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
07.04.2024
Одд
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
1 : 1
31.03.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Главные новости
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
1
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
4
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
13
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+