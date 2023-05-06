Mohamed Toure - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Mohamed Toure
|Команда
|Париж
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Mohamed Toure
|Команда
|Париж
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|80' - 90'
|Париж
|2:1
|Гренобль
|Франция. Лига 2, 31 тур
|30.03.2024
|88' - 90'
|Бордо
|3:3
|Париж
|Франция. Лига 2, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:0
|Реймс (Реймс)
|21.05.2023
|80' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:2
|Анжер (Анжер)
|12.05.2023
|86' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Реймс (Реймс)
|06.05.2023
|85' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Лилль (Лилль)