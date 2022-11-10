Сергей Симинин - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Федорович
|Фамилия
|Симинин
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Федорович
|Фамилия
|Симинин
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|21.11.2022
|1' -53'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)