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    Сергей Симинин - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Федорович
    Фамилия Симинин
    Команда Львов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 октября 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Львов (Львов) 0:1 Колос (Ковалевка)
    21.11.2022 1' -53' Ингулец (Петрово) 1:0 Львов (Львов)
    14.11.2022 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:0 Львов (Львов)
    10.11.2022 Был в запасе Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
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