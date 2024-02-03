Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Christopher Baah - статистика

    #90 | Полузащитник
    Имя Christopher Baah
    Команда Генк
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.04.2024 Был в запасе Брюгге 4:0 Генк Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 5 тур
    20.04.2024 Был в запасе Генк 2:1 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 4 тур
    13.04.2024 Был в запасе Генк 1:1 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 14 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2024 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 4:0 Генк (Генк)
    20.04.2024 Был в запасе Генк (Генк) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    13.04.2024 Был в запасе Генк (Генк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    17.03.2024 1' -90' Вестерло (Вестерло) 1:1 Генк (Генк)
    10.03.2024 1' -90' Генк (Генк) 1:0 Стандард (Льеж)
    03.03.2024 1' -90' Генк (Генк) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    23.02.2024 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Генк (Генк)
    17.02.2024 1' -90' Генк (Генк) 3:1 Моленбек (Моленбек)
    11.02.2024 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 1:1 Генк (Генк)
    03.02.2024 1' -90' Генк (Генк) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    31.01.2024 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 2:1 Генк (Генк)
    28.01.2024 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Генк (Генк)
    20.01.2024 1' -90' Генк (Генк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    26.12.2023 1' -90' Генк (Генк) 3:0 Антверпен (Антверпен)
    23.12.2023 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:1 Генк (Генк)
    17.12.2023 Был в запасе Генк (Генк) 4:0 Кортрейк (Кортрейк)
    10.12.2023 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 1:3 Генк (Генк)
    03.12.2023 Был в запасе Генк (Генк) 2:2 Гент (Гент)
    25.11.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 1:0 Генк (Генк)
    12.11.2023 1' -90' Генк (Генк) 3:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    04.11.2023 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 3:2 Генк (Генк)
    29.10.2023 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 0:3 Генк (Генк)
    22.10.2023 1' -90' Генк (Генк) 4:0 Мехелен (Мехелен)
    08.10.2023 Был в запасе Гент (Гент) 1:1 Генк (Генк)
    01.10.2023 1' -90' Генк (Генк) 3:3 Вестерло (Вестерло)
    28.09.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Генк (Генк)
    24.09.2023 Был в запасе Генк (Генк) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    03.09.2023 1' -90' Генк (Генк) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    20.08.2023 Был в запасе Генк (Генк) 0:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    13.08.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 0:1 Генк (Генк)
    05.08.2023 1' -90' Генк (Генк) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+