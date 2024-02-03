Christopher Baah - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Christopher Baah
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Christopher Baah
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.04.2024
|Был в запасе
|Брюгге
|4:0
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 5 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Генк
|2:1
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 4 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Генк
|1:1
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2024
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Генк (Генк)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|17.03.2024
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:1
|Генк (Генк)
|10.03.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Стандард (Льеж)
|03.03.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|23.02.2024
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Генк (Генк)
|17.02.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Моленбек (Моленбек)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|1:1
|Генк (Генк)
|03.02.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|31.01.2024
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:1
|Генк (Генк)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Генк (Генк)
|20.01.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|26.12.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:0
|Антверпен (Антверпен)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Генк (Генк)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|4:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Генк (Генк)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:2
|Гент (Гент)
|25.11.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:0
|Генк (Генк)
|12.11.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|3:2
|Генк (Генк)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:3
|Генк (Генк)
|22.10.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|4:0
|Мехелен (Мехелен)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:1
|Генк (Генк)
|01.10.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:3
|Вестерло (Вестерло)
|28.09.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Генк (Генк)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|03.09.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Генк (Генк)
|05.08.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)