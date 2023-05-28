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    Санат Жумаханов - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Санат
    Фамилия Жумаханов
    Команда Окжетпес
    Состав Основной
    Родной город Шымкент
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 января 1988 (36 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Окжетпес 14 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2023 25' -90' Окжетпес (Кокшетау) 1:1 Мактаарал (Атакент)
    90'
    22.10.2023 60' -90' Окжетпес (Кокшетау) 1:1 Актобе (Актобе)
    01.10.2023 1' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:2 Окжетпес (Кокшетау)
    19.08.2023 Был в запасе Шахтер (Караганда) 2:0 Окжетпес (Кокшетау)
    23.07.2023 1' -90' Тобол (Костанай) 2:0 Окжетпес (Кокшетау)
    15.07.2023 1' -64' Окжетпес (Кокшетау) 0:1 Кайрат (Алматы)
    01.07.2023 1' -90' Кайсар (Кызылорда) 0:1 Окжетпес (Кокшетау)
    49'
    25.06.2023 72' -90' Окжетпес (Кокшетау) 0:1 Кайсар (Кызылорда)
    83'
    03.06.2023 Был в запасе Кайрат (Алматы) 2:1 Окжетпес (Кокшетау)
    28.05.2023 1' -90' Окжетпес (Кокшетау) 1:2 Тобол (Костанай)
    21.05.2023 1' -90' Ордабасы (Шымкент) 1:0 Окжетпес (Кокшетау)
    14.05.2023 1' -90' Окжетпес (Кокшетау) 0:0 Астана (Астана)
    07.05.2023 1' -60' Жетысу (Талдыкорган) 1:0 Окжетпес (Кокшетау)
    23.04.2023 83' -90' Окжетпес (Кокшетау) 1:1 Шахтер (Караганда)
    15.03.2023 1' -90' Окжетпес (Кокшетау) 0:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    09.03.2023 1' -46' Актобе (Актобе) 5:1 Окжетпес (Кокшетау)
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