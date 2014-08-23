Мартин Ланиг - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Ланиг
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бад-Мергентхайм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|79
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Ланиг
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бад-Мергентхайм
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2014
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|12.12.2014
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|30.11.2014
|63' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Боруссия (Дортмунд)
|85'
|22.11.2014
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|25.10.2014
|79' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|4:5
|Штутгарт (Штутгарт)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|3:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|04.10.2014
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|3:2
|Кельн (Кельн)
|28.09.2014
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|1:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|23.09.2014
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:2
|Майнц (Майнц)
|23.08.2014
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:0
|Фрайбург (Фрайбург)