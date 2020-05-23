Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ким Приходько - статистика

Завершил карьеру
9 февраля 2000 (26), Кривой Рог
#29 | Полузащитник
184 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Левый берег
15
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь
1 : 0
23.05.2025
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Левый берег
1 : 0
18.05.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кривбасс
4 : 0
07.05.2025
Левый берег
51' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Левый берег
2 : 3
02.05.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Заря
2 : 1
25.04.2025
Левый берег
1' - 85'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Левый берег
1 : 1
19.04.2025
Полесье
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Левый берег
0 : 2
13.04.2025
Колос
62' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Динамо К
2 : 0
06.04.2025
Левый берег
1' - 67'
58'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Левый берег
0 : 1
29.03.2025
Александрия
63' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Левый берег
2 : 0
07.03.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Черноморец
0 : 1
01.03.2025
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Шахтер
1 : 0
24.02.2025
Левый берег
82' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ворскла
0 : 1
13.12.2024
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Левый берег
3 : 1
07.12.2024
ЛНЗ
71' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Рух
1 : 0
24.11.2024
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Левый берег
0 : 0
08.11.2024
Ингулец
1' - 66'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Карпаты
3 : 0
02.11.2024
Левый берег
79' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
0 : 0
19.10.2024
Левый берег
81' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Колос
0 : 0
05.10.2024
Левый берег
1' - 84'
55'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 3
29.09.2024
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Александрия
2 : 0
21.09.2024
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Левый берег
0 : 1
15.09.2024
Кривбасс
1' - 65'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес
1 : 3
01.09.2024
Левый берег
65' - 90'
81'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Левый берег
1 : 0
26.08.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Карпаты
2 : 0
11.08.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Кривбасс
1 : 0
03.08.2024
Черноморец
Был в запасе
Главные новости
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
1
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
2
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
4
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+