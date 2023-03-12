Ким Приходько - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Ким
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Приходько
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кривой Рог
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|184
|Имя
|Ким
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Приходько
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кривой Рог
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 90'
|Кривбасс
|1:0
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|44'
|01.04.2023
|1' - 77'
|Верес
|1:2
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|51'
|18.03.2023
|1' - 46'
|Львов
|2:2
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|31'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Заря (Луганск)
|44'
|01.04.2023
|1' -77'
|Верес (Ривне)
|1:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|51'
|18.03.2023
|1' -46'
|Львов (Львов)
|2:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|31'
|12.03.2023
|88' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:3
|Шахтер (Донецк)