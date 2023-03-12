Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ким Приходько - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Ким
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Приходько
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Родной город Кривой Рог
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 февраля 2000 (23 года)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Кривбасс 1:0 Заря Украина. Премьер-лига, 20 тур
    44'
    01.04.2023 1' - 77' Верес 1:2 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 19 тур
    51'
    18.03.2023 1' - 46' Львов 2:2 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 18 тур
    31'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 4 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Заря (Луганск)
    44'
    01.04.2023 1' -77' Верес (Ривне) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    51'
    18.03.2023 1' -46' Львов (Львов) 2:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    31'
    12.03.2023 88' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:3 Шахтер (Донецк)
    • Читайте нас: 