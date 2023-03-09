Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Срджан Димитров - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Срджан
    Фамилия Димитров
    Команда Окжетпес
    Состав Основной
    Родной город Нови Сад
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июля 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.03.2023 1' - 90' Окжетпес 0:1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Окжетпес 2 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.03.2023 1' -90' Окжетпес (Кокшетау) 0:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    09.03.2023 1' -90' Актобе (Актобе) 5:1 Окжетпес (Кокшетау)
    • Читайте нас: 