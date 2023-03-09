Срджан Димитров - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Срджан
|Фамилия
|Димитров
|Команда
|Окжетпес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Срджан
|Фамилия
|Димитров
|Команда
|Окжетпес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Окжетпес
|2
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.03.2023
|1' -90'
|Окжетпес (Кокшетау)
|0:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|09.03.2023
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|5:1
|Окжетпес (Кокшетау)