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Ирландия. Премьер Дивизион
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Слайго Роверс
Kaiyne Woolery
Статистика
Kaiyne Woolery - статистика
Слайго Роверс
#41 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
62' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Ирландия. Премьер Дивизион 2026
Англия. Вторая лига 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пансерраикос
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
2 : 0
11.05.2024
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 0
27.04.2024
Пансерраикос
1' - 74'
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
65' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 0
06.04.2024
Пансерраикос
67' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
2 : 0
30.03.2024
Астерас
1' - 67'
Греция. Суперлига, 26 тур
Пансерраикос
2 : 1
03.03.2024
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 25 тур
Пансерраикос
0 : 1
28.02.2024
ПАОК
1' - 75'
Греция. Суперлига, 24 тур
Пансерраикос
0 : 0
24.02.2024
Атромитос
64' - 90'
Греция. Суперлига, 23 тур
ОФИ
4 : 0
19.02.2024
Пансерраикос
66' - 90'
Греция. Суперлига, 22 тур
Пансерраикос
0 : 3
11.02.2024
Панатинаикос
83' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Пансерраикос
1 : 1
03.02.2024
Арис
90' - 90'
Греция. Суперлига, 20 тур
Пансерраикос
2 : 2
27.01.2024
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 19 тур
ПАС
0 : 2
20.01.2024
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 18 тур
ПАС Ламия
0 : 2
13.01.2024
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 17 тур
Пансерраикос
1 : 1
07.01.2024
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
Панетоликос
3 : 2
04.01.2024
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
Пансерраикос
2 : 1
06.11.2023
ОФИ
76' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
1 : 0
21.10.2023
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.09.2023
Панетоликос
Был в запасе
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