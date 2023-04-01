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    Kaiyne Woolery - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Kaiyne Woolery
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 90' -90' Панетоликос (Агринио) 0:1 Ионикос (Никея)
    90'
    01.04.2023 85' -90' Ионикос (Никея) 1:0 Астерас (Триполис)
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