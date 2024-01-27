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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - Волос
Пансерраикос - Волос: обзор матча 27 января 2024
Пансерраикос
27.01.2024, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Волос
50'
К. Тимианис (П)
59'
П. Делигианнидис
45+2'
Д. Ассеннун
90+4'
Х. Мануэль Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - Волос
90'
+7
Желтая карточка
М. Делетич
90'
+6
Желтая карточка
L. Racic
Желтая карточка
М. Морейра
90'
+6
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Мануэль Гарсия
Замена
S. Petavrakis
️️️️
А. Варда
90'
Замена
N. Gkotzamanidis
️️️️
А. Диамантис
90'
Замена
С. Мургос
️️️️
М. Томас
86'
Желтая карточка
М. Томас
81'
74'
Замена
М. Делетич
️️️️
Т. Цоканис
62'
Замена
П. Мораитис
️️️️
К. Асланидис
ГОЛ! 2:1!
П. Делигианнидис
Пас отдал
П. Стайкос
59'
57'
Желтая карточка
Н. Алхо
52'
Желтая карточка
Д. Ассеннун
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Тимианис
50'
46'
Замена
М. Комба
️️️️
Ф. Кицос
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Ассеннун
Пас отдал
Х. Мануэль Гарсия
37'
Желтая карточка
Г. Мигас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
7
Амр Варда
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Матиас Томас
АП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Волос
3
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
6
Тасос Цоканис
(К)
ЦП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Пансерраикос
17
Костас Пилеас
ЛЗ
3
S. Petavrakis
ЦЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
11
Саввас Мургос
ПВ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
8
Максимилиано Комба
ПВ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Чован
64
Делигианнидис
31
Бергстрем
15
Диамантис
6
Морейра
27
Данкерлуи
7
Варда
26
Стайкос
10
Томас
8
Тимианис
7
Бетанкор
3-2-3-3
4
Калогеропулос
16
17
Алхо
4
Асланидис
3
Кицос
22
Мигас
35
Главчич
6
Цоканис
11
Гарсия
63
78
Ассеннун
7
Варда
3
3
7
Варда
10
Томас
11
Мургос
11
Мургос
10
Томас
15
Диамантис
5
5
15
Диамантис
6
Цоканис
7
Делетич
7
Делетич
6
Цоканис
3
Кицос
8
Комба
8
Комба
3
Кицос
4
Асланидис
45
Мораитис
45
Мораитис
4
Асланидис
Остались в запасе
Пансерраикос
Волос
17
Костас Пилеас
ЛЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
12
Ivan Kostić
ВР
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
17
Костас Пилеас
ЛЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
Остались в запасе
12
Ivan Kostić
ВР
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча Пансерраикос - Волос
2
5
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
28
Офсайды
2
0
Количество передач
358
274
Сейвы
1
4
Точность передач %
71
62
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Andrianos, Greece
Стадион:
Серрес Муниципаль
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