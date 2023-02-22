Введите ваш ник на сайте
Родина-2
Даниил Чернышев
Трансферы
€ 225 тыс
Даниил Чернышев - трансферы
Родина-2
22 июля 2002 (23), Москва
#95 | Защитник
185 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
22.02.23 / 30.06.26
Строгино
Родина-2
5 тыс €
