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МЛС 2026
Команды
Ванкувер Уайткепс
Yohei Takaoka
Статистика
Yohei Takaoka - статистика
Ванкувер Уайткепс
#1 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
27.09.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
10.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ванкувер Уайткепс
23
0
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
27.09.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
10.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Канзаc Сити
0 : 3
30.08.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
20.08.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Сиэтл
0 : 2
17.08.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
02.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
26.07.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
4 : 3
23.07.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 64'
64'
США. МЛС, 13 тур
Даллас
2 : 3
14.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сан-Хосе
1 : 1
10.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
03.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 1
26.04.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
18.04.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
12.04.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 2
05.04.2026
Портленд
1' - 90'
6'
США. МЛС, 5 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
22.03.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Ванкувер Уайткепс
6 : 0
15.03.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Портленд
1 : 4
08.03.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
01.03.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
22.02.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
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