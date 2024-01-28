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Академика Пуэрто-Кабельо
Gerónimo Bortagaray
Статистика
Gerónimo Bortagaray - статистика
Академика Пуэрто-Кабельо
#14 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Копа Судамерикана 2026
Копа Судамерикана 2025
Кубок Либертадорес 2025
Уругвай. Примера 2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАС
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 20 тур
Олимпиакос
3 : 1
28.01.2024
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 18 тур
ПАОК
4 : 0
14.01.2024
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 17 тур
ПАС
2 : 1
07.01.2024
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
Панатинаикос
2 : 0
03.01.2024
ПАС
1' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
ПАС
0 : 1
26.11.2023
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
ОФИ
1 : 1
11.11.2023
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
ПАС
1 : 1
05.11.2023
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Арис
2 : 0
29.10.2023
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАС Ламия
2 : 1
20.10.2023
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 3
01.10.2023
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
ПАС
1 : 3
24.09.2023
ПАОК
Был в запасе
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