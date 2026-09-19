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Брейдон Ману - статистика

Неа Саламис Фамагуста
28 марта 1997 (29)
#37 | Нападающий
170 см
Гана | Германия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 0
19.09.2026
Анортосис
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
60' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зволле
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Зволле
3 : 3
01.02.2025
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
1 : 4
26.01.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Зволле
3 : 1
18.01.2025
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Зволле
0 : 1
11.01.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
20.12.2024
Зволле
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
1 : 0
30.11.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
2 : 0
24.11.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Зволле
3 : 1
09.11.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
03.11.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
6 : 0
26.10.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Херенвен
1 : 1
06.10.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Твенте
1 : 1
14.09.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
1 : 0
11.08.2024
Зволле
1' - 55'
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