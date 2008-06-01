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    Ара Акопян - статистика

    Нападающий
    Имя Ара
    Фамилия Акопян
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 ноября 1980 (42 года)
    Рост 175
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армения 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.06.2008 1' -90' Греция 0:0 Армения
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