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Англия. Первая лига
Команды
Хаддерсфилд Таун
Илиас Бронкхорст
Статистика
€ 700 тыс
Илиас Бронкхорст - статистика
Хаддерсфилд Таун
10 мая 1997 (29), Харлем
#22 | Защитник
185 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Бромли
2 : 1
19.09.2026
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 0
12.09.2026
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
05.09.2026
Ноттс Каунти
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экселсиор
33
2
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Спарта
2 : 3
17.05.2026
Экселсиор
64' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Гронинген
2 : 3
02.05.2026
Экселсиор
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Экселсиор
5 : 0
26.04.2026
Утрехт
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Зволле
2 : 2
12.04.2026
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Экселсиор
0 : 2
04.04.2026
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Хераклес
1 : 1
20.03.2026
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Фейеноорд
2 : 1
15.03.2026
Экселсиор
1' - 90'
27'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Экселсиор
1 : 2
07.03.2026
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Экселсиор
0 : 1
01.03.2026
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Экселсиор
1 : 2
14.02.2026
АЗ Алкмаар
1' - 69'
45'
20'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НАК Бреда
0 : 2
06.02.2026
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
2 : 2
01.02.2026
Аякс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Твенте
0 : 0
24.01.2026
Экселсиор
65' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
21.01.2026
Экселсиор
1' - 78'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
2 : 2
17.01.2026
Телстар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
ПСВ
5 : 1
10.01.2026
Экселсиор
1' - 90'
45'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Экселсиор
2 : 1
20.12.2025
Зволле
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Экселсиор
0 : 2
05.12.2025
Гронинген
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
1 : 0
29.11.2025
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
1 : 2
22.11.2025
Экселсиор
1' - 90'
24'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
1 : 2
08.11.2025
Хераклес
1' - 15'
14'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
2 : 2
01.11.2025
Экселсиор
1' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
26.10.2025
Экселсиор
1' - 73'
52'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Экселсиор
1 : 0
19.10.2025
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Херенвен
2 : 1
04.10.2025
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Экселсиор
1 : 2
27.09.2025
ПСВ
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
1 : 2
20.09.2025
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Экселсиор
0 : 1
14.09.2025
Спарта
1' - 90'
60'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Экселсиор
1 : 0
30.08.2025
Твенте
1' - 78'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
4 : 1
24.08.2025
Экселсиор
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
1 : 2
16.08.2025
Фейеноорд
72' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
5 : 0
09.08.2025
Экселсиор
1' - 90'
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