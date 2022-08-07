Луи Торрес - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Луи
|Фамилия
|Торрес
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ницца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Луи
|Фамилия
|Торрес
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ницца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|09.10.2022
|1' -46'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.10.2022
|1' -72'
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|11.09.2022
|1' -27'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Антверпен (Антверпен)
|02.09.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|27.08.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|20.08.2022
|1' -61'
|Генк (Генк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|13.08.2022
|1' -64'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Мехелен (Мехелен)
|07.08.2022
|1' -75'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|30.07.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|75'