Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Серкль Брюгге
Стандард - Серкль Брюгге: обзор матча 07 августа 2022
Стандард
07.08.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
31'
С. Амалла (П)
45+5'
С. Амалла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Серкль Брюгге
Замена
М. Бокади
️️️️
Ж. Деваэль
85'
75'
Замена
Хейтор
️️️️
Р. Декостер
75'
Замена
Д. Велкоски
️️️️
Л. Торрес
Замена
А. Болевич
️️️️
А. Доннум
71'
Замена
Э. Шамир
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
54'
Желтая карточка
К. Лайфис
48'
46'
Замена
А. Уэда
️️️️
О. Деман
46'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Х. ван дер Брюгген
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Амалла
45'
+5
37'
Желтая карточка
Р. Декостер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Амалла
31'
30'
Желтая карточка
К. Данке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
29
Луи Торрес
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
8
Робб Декостер
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
15
Эден Шамир
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
17
Варлесон
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
2-4-1-3
16
Бодар
7
Лаурсен
3
Дюсенн
34
Лайфис
21
Амалла
43
Раскин
59
Цимирот
15
Доннум
9
Эмон
10
Дрэгуш
20
Деваэль
1-4-5
99
Майецки
5
Попович
10
Хотич
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
29
Торрес
8
Декостер
2
Даланд
24
Сомерс
2
Деман
9
Данке
20
Деваэль
20
Бокади
20
Бокади
20
Деваэль
7
Лаурсен
15
Шамир
15
Шамир
7
Лаурсен
15
Доннум
7
Болевич
7
Болевич
15
Доннум
29
Торрес
35
Велкоски
35
Велкоски
29
Торрес
8
Декостер
5
Хейтор
5
Хейтор
8
Декостер
28
ван дер Брюгген
34
Ванхутте
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
2
Деман
18
Уэда
18
Уэда
2
Деман
Остались в запасе
Стандард
Серкль Брюгге
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
39
Ноа Огайо
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
39
Ноа Огайо
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Остались в запасе
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Стандард - Серкль Брюгге
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
Все
Стандард
Серкль Брюгге
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+