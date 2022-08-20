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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Серкль Брюгге
Генк - Серкль Брюгге: обзор матча 20 августа 2022
Генк
20.08.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
41'
Б. Хейнен
56'
Б. Хейнен (П)
47'
О. Деман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Серкль Брюгге
89'
Желтая карточка
О. Деман
Замена
М. Саматта
️️️️
Д. Пайнтсил
87'
87'
Замена
К. Равик
️️️️
Й. Даланд
Желтая карточка
П. Онуачу
84'
61'
Замена
Хейтор
️️️️
Л. Торрес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Хейнен
56'
47'
ГОЛ! 1:1!
О. Деман
Пас отдал
К. Данке
46'
Замена
К. Данке
️️️️
Т. Сомерс
ГОЛ! 1:0!
Б. Хейнен
Пас отдал
Х. Артеага
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
31
Майк Трезор
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
29
Луи Торрес
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
8
Робб Декостер
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Николас Кастро
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Серкль Брюгге
5
Кристиан Равик
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
4-4-1-1
26
Вандевордт
3
Артеага
3
МакКензи
46
Куэста
27
Муньос
28
Пайнтсил
8
Хейнен
11
Эль-Ханнус
17
Грошовски
31
Трезор
90
Немет
1-3-5
99
Майецки
5
Попович
29
Торрес
22
Лопеш
10
Хотич
18
Уэда
2
Даланд
34
Ванхутте
2
Деман
24
Сомерс
28
Пайнтсил
38
Саматта
38
Саматта
28
Пайнтсил
2
Даланд
5
Равик
5
Равик
2
Даланд
29
Торрес
5
Хейтор
5
Хейтор
29
Торрес
24
Сомерс
9
Данке
9
Данке
24
Сомерс
Остались в запасе
Генк
Серкль Брюгге
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Николас Кастро
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Николас Кастро
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Остались в запасе
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Генк - Серкль Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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