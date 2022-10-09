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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Серкль Брюгге
Юнион СЖ - Серкль Брюгге: обзор матча 09 октября 2022
Юнион СЖ
09.10.2022, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
3'
Д. Ванзейр
56'
С. Адингра
74'
Я. Гбоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Серкль Брюгге
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
80'
74'
ГОЛ! 2:1!
Я. Гбоу
Пас отдал
Л. Лопеш
73'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Ж. Марселен
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
67'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Л. Лапуссен
67'
66'
Замена
А. Франсис
️️️️
Ш. Ванхутте
ГОЛ! 2:0!
С. Адингра
56'
46'
Замена
А. Уэда
️️️️
Л. Торрес
32'
Желтая карточка
Ж. Марселен
Замена
Р. Сайкс
️️️️
К. Берджесс
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ванзейр
Пас отдал
С. Адингра
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
44
Сенне Линен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
29
Луи Торрес
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
24
Жан Марселен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
35
Ilias Moutha-Sebtaoui
ЦФ
Серкль Брюгге
5
Кристиан Равик
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Абу Франсис
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
8
Робб Декостер
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
3-3-2-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
44
Линен
10
Амани
10
Теума
7
Адингра
94
Лапуссен
13
Ванзейр
22
Бонифаци
1-3-5
99
Майецки
5
Попович
10
Хотич
22
Лопеш
29
Торрес
2
Деман
24
Марселен
2
Даланд
24
Сомерс
34
Ванхутте
16
Берджесс
26
Сайкс
26
Сайкс
16
Берджесс
94
Лапуссен
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
34
Ванхутте
17
Франсис
17
Франсис
34
Ванхутте
24
Марселен
34
Гбоу
34
Гбоу
24
Марселен
29
Торрес
18
Уэда
18
Уэда
29
Торрес
Остались в запасе
Юнион СЖ
Серкль Брюгге
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
35
Ilias Moutha-Sebtaoui
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
5
Кристиан Равик
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
8
Робб Декостер
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
35
Ilias Moutha-Sebtaoui
ЦФ
Остались в запасе
5
Кристиан Равик
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
8
Робб Декостер
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Юнион СЖ - Серкль Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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