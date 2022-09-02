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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Серкль Брюгге
Брюгге - Серкль Брюгге: обзор матча 02 сентября 2022
Брюгге
02.09.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
43'
А. Сков Ольсен
59'
Ж. Марселен (АГ)
68'
К. Нильсен
83'
Р. Яремчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Серкль Брюгге
ГОЛ! 4:0!
Р. Яремчук
83'
Замена
Д. Боята
️️️️
Б. Мейер
78'
Замена
Л. Аудор
️️️️
К. Нильсен
77'
72'
Замена
Й. Даланд
️️️️
А. Франсис
72'
Замена
К. Равик
️️️️
Ж. Марселен
69'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Х. ван дер Брюгген
69'
Замена
Хейтор
️️️️
Р. Декостер
ГОЛ! 3:0!
К. Нильсен
Пас отдал
А. Нуса
68'
Замена
А. Нуса
️️️️
А. Сков Ольсен
63'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ж. Марселен
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Сков Ольсен
43'
33'
Желтая карточка
А. Уэда
Замена
Р. Онидика
️️️️
К. Мата
29'
8'
Желтая карточка
Ж. Марселен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
29
Луи Торрес
ЦП
24
Жан Марселен
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
62
Линнт Аудор
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
4-2-3-1
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
21
Силла
3
Одои
22
Мата
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
14
Соуа
9
Хутгла
94
Нильсен
1-5-4
99
Майецки
5
Попович
10
Хотич
22
Лопеш
17
Франсис
29
Торрес
28
ван дер Брюгген
9
Данке
18
Уэда
8
Декостер
24
Марселен
5
Мейер
28
Боята
28
Боята
5
Мейер
94
Нильсен
62
Аудор
62
Аудор
94
Нильсен
22
Мата
25
Онидика
25
Онидика
22
Мата
70
Сков Ольсен
7
Нуса
7
Нуса
70
Сков Ольсен
24
Марселен
5
Равик
5
Равик
24
Марселен
8
Декостер
5
Хейтор
5
Хейтор
8
Декостер
28
ван дер Брюгген
34
Гбоу
34
Гбоу
28
ван дер Брюгген
17
Франсис
2
Даланд
2
Даланд
17
Франсис
Остались в запасе
Брюгге
Серкль Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
89
Себастьян Брюззезе
ВР
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Брюгге - Серкль Брюгге
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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