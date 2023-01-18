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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Юнион СЖ
Серкль Брюгге - Юнион СЖ: обзор матча 18 января 2023
Серкль Брюгге
18.01.2023, среда, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Юнион СЖ
68'
Т. Сомерс
82'
Г. Нильссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Юнион СЖ
87'
Замена
Р. Сайкс
️️️️
Г. Нильссон
82'
ГОЛ! 1:1!
Г. Нильссон
Пас отдал
Л. Амани
Желтая карточка
Л. Лопеш
77'
ГОЛ! 1:0!
Т. Сомерс
68'
61'
Замена
Л. Амани
️️️️
К. Пуэртас
61'
Замена
С. Адингра
️️️️
Б. Ньивкоп
Замена
Д. Хотич
️️️️
Я. Гбоу
61'
Замена
К. Данке
️️️️
У. Сике
46'
44'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Д. Ванзейр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
24
Жан Марселен
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
17
Абу Франсис
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
29
Луи Торрес
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
4-1-3-2
99
Майецки
24
Марселен
5
Попович
2
Даланд
41
Сике
22
Лопеш
2
Деман
17
Франсис
24
Сомерс
18
Уэда
34
Гбоу
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
28
Мачида
16
Берджесс
10
Теума
44
Линен
21
Пуэртас
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
9
Нильссон
13
Ванзейр
34
Гбоу
10
Хотич
10
Хотич
34
Гбоу
41
Сике
9
Данке
9
Данке
41
Сике
9
Нильссон
26
Сайкс
26
Сайкс
9
Нильссон
21
Пуэртас
10
Амани
10
Амани
21
Пуэртас
2
Ньивкоп
7
Адингра
7
Адингра
2
Ньивкоп
13
Ванзейр
22
Бонифаци
22
Бонифаци
13
Ванзейр
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Юнион СЖ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
29
Луи Торрес
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
29
Луи Торрес
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Серкль Брюгге - Юнион СЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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